KLM: akkoord over cao piloten

Gepubliceerd op | Views: 547 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een akkoord bereikt met pilotenvakbond VNV over een nieuwe cao. Op de ,,korte termijn" wordt meer informatie gedeeld over de gemaakte afspraken. KLM zegt in een summiere persverklaring in ieder geval blij te zijn met het resultaat.

KLM kon nog geen verdere toelichting geven. Ook de VNV was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

De partijen lagen lange tijd in de clinch over arbeidsvoorwaarden. KLM wilde graag een langjarige overeenkomst sluiten met de piloten. Volgens VNV lagen er echter veel grote thema's te wachten waardoor eerst een kortlopende tussen-cao meer gewenst was om rust te brengen. Piloten van KLM waren achter de schermen ook bezig met het voorbereiden van acties om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.