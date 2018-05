Winstsprong voor farmaceut Pfizer

Gepubliceerd op | Views: 477

NEW YORK (AFN) - Farmaceut Pfizer heeft flink meer winst geboekt in de afgelopen periode. Het Amerikaanse bedrijf groeide onder meer in opkomende markten sterk. Ook een aantal ,,bekende'' medicijnen verkocht weer goed in de eerste drie maanden van het jaar. Voor sommige producten waren er tekorten, wat de omzet drukte. Ook raakte Pfizer voor het middel Viagra de exclusieve rechten in de VS kwijt.

Onder de streep hield Pfizer een kleine 3,6 miljard dollar over. Dat is 14 procent meer dan de 3,1 miljard dollar winst die het bedrijf vorig jaar boekte. Voor de rest van 2018 herhaalde Pfizer zijn financiële prognoses.

De omzet van Pfizer ging met 1 procent omhoog naar 12,9 miljard dollar, mede geholpen door wisselkoerseffecten. Zonder die effecten was er een afname van 3 procent, onder meer veroorzaakt door de verkoop van een bedrijfsonderdeel vorig jaar.