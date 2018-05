Investeerder Permira koopt videotak Cisco

Gepubliceerd op | Views: 211

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsfonds Permira koopt de videotak van techbedrijf Cisco. Dat hebben de twee partijen bekendgemaakt zonder financiële details te geven.

De Cisco-divisie biedt onder meer diensten voor het opnemen van video in de cloud, viedobewerking en andere diensten. Permira gaat de tak onderbrengen in een nieuw bedrijf. Dat gaat zich richten op video-oplossingen voor betaalde onlinezenders.

Permira investeert in verschillende sectoren. Zo heeft het fonds momenteel bijvoorbeeld investeringen in schoenenmerk Dr. Martens en betalingsdienstverlener Klarna. Eerder stak Permira ook geld in bedrijven als kledingmerk Hugo Boss en levensmiddelenbedrijf Iglo.