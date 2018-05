Het is toch merkwaardig hoe Beter Bed met zijn aandeelhouders omgaat. Nog geen week geleden was er een AVA en toen werd er geen woord gewijd aan wat de afgelopen week is gemeld: een meer dan te verwachten daling van de omzet in Q1 en het vertrek van Bart Koops.

Beter Bed maakt een soort doorstart: een nieuwe CEO, een nieuwe CFO en een geheel nieuw team in Duitsland bij Matratzen Concord. Ongetwijfeld zal binnenkort wordt aangekondigd dat 2018 een transitiejaar is. 2019, ook?