Omzetgroei en klein verlies voor DGB

HARDENBERG (AFN) -DGB Group, het voormalige Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), heeft vorig jaar de omzet zien stijgen. Onder de streep resteerde een negatief resultaat, zo kwam naar voren uit het jaarverslag van de onderneming.

DGB zette voor 27,4 miljoen euro aan bruto-omzet in de boeken, tegen 13,4 miljoen euro een jaar eerder. De netto-omzet kwam in 2018 uit op 14,7 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 0,9 miljoen euro. Dat is iets meer dan het negatieve resultaat van 0,7 miljoen euro een jaar eerder.

Eind 2017 bedroeg het groepsvermogen van DGB overigens 10,4 miljoen euro. Het werkkapitaal is 3,6 miljoen euro negatief, aldus de onderneming.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van DGB was 0,2 miljoen euro negatief. De onderneming merkt daarbij op dat dit resultaat in de tweede jaarhelft positief werd, door een verbeterde marge, met name bij de energie-activiteiten, en een licht hogere omzet. DGB rekent voor dit jaar op een ebitda-resultaat van ruim 1,5 miljoen euro.