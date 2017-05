Gemalto rondt overname 3M-onderdeel af

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto heeft de overname van het onderdeel Identity Management Business van het Amerikaanse industriële conglomeraat 3M afgerond. Dat werd maandag bekendgemaakt.

De deal, met een overnamesom van 850 miljoen dollar, werd in december al aangekondigd. Identity Management Business bestaat uit 3M Cogent, dat onder meer biometrische identificatie-oplossingen biedt, en 3M's Document Reader en Secure Materials. De tak was in 2016 goed voor een omzet van circa 202 miljoen dollar en een operationele jaarwinst van zo'n 53 miljoen dollar.