AkzoNobel rondt inkoop aandelen af

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft de inkoop van aandelen afgerond die was bedoeld om het verwaterende effect van het in 2016 betaalde dividend te neutraliseren. Dat meldde het verf- en chemieconcern maandag.

AkzoNobel kocht tussen 2 januari en 21 april dit jaar in totaal bijna 2,4 miljoen aandelen in. Het totale bedrag dat met de inkoop was gemoeid bedroeg 160 miljoen euro.