'Beurzen VS licht positief na begrotingsdeal'

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York beginnen maandag waarschijnlijk met lichte winst aan de nieuwe handelsweek. Met het voorlopige begrotingsakkoord dat afgelopen nacht werd bereikt in het Amerikaanse Congres is voorkomen dat de geldkraan voor de federale overheid wordt dichtgedraaid en allerlei overheidsinstanties de deuren moeten sluiten.

Beleggers kregen verder cijfers voorgeschoteld over de consumentenuitgaven in maart. Die bleken stabiel te zijn gebleven waar economen in doorsnee rekenden op een lichte stijging. Bij gebrek aan impulsen uit Europa, waar de beurzen dicht zijn wegens de Dag van de Arbeid, valt verder weinig vuurwerk te verwachten.

Kort na de opening worden nog wel cijfers gepubliceerd over de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse industrie en de bouwuitgaven in maart. Maar de aandacht op Wall Street gaat deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en het belangrijke banenrapport op vrijdag.

21st Century Fox

Met name de televisiebranche staat maandag in de schijnwerpers. Volgens zakenkrant Financial Times praat 21st Century Fox met investeerder Blackstone over een gezamenlijk bod op branchegenoot Tribune Media. Dat bedrijf mocht zich ook al verheugen in warme belangstelling van concurrent Sinclair Broadcasting.

Distributeur van medicijnen Cardinal Health rapporteerde voorbeurs de resultaten over het afgelopen kwartaal. De omzet viel lager uit dan analisten hadden voorspeld, maar de winst per aandeel was juist ruimschoots hoger. Ook bij de aanbieder van betaaltelevisie Dish Network viel de omzet lager uit dan voorzien, maar overtrof de winst wel de gemiddelde verwachting.

Vrijdag werd de markt nog onaangenaam verrast door tegenvallende cijfers over de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de min op 20.940,51 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,2 procent, naar 2384,20 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde een fractie lager op 6047,61 punten.