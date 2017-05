'Fox aast op televisiebedrijf Tribune Media'

Gepubliceerd op | Views: 104

LOS ANGELES (AFN) - Het Amerikaanse mediabedrijf 21st Century Fox is in gesprek met investeerder Blackstone over een gezamenlijk bod op branchegenoot Tribune Media. Dat meldde zakenkrant Financial Times (FT) maandag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen.

Fox, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, is al de tweede partij die belangstelling toont voor Tribune. Ook Sinclair Broadcasting, de grootste uitbater van televisiestations in de Verenigde Staten, wil het tv-bedrijf graag overnemen.

Blackstone zou volgens FT de financiering voor zijn rekening nemen. Als het daadwerkelijk tot een overnamebod komt, brengt Fox zijn eigen televisiestations onder in de gezamenlijke onderneming die daarvoor wordt opgezet. Tribune heeft een marktwaarde van circa 3,2 miljard dollar (2,9 miljard euro).