Beter Bed stelt benoeming twee nieuwe commissarissen voor

UDEN (AFN) - Beddenfabrikant Beter Bed wil Barbara van Hussen en Maaike Schipperheijn benoemen in de raad van commissarissen. Beiden zouden voor een periode voor vier jaar benoemd moeten worden, aldus de onderneming.

Advocate Van Hussen is onder meer partner bij JanssenBroekhuysen Advocaten. Schipperheijn was recentelijk actief als bestuurder van Euroports. Eerder werkte ze onder meer in managementfuncties bij Shell. Aandeelhouders beslissen tijdens de vergadering van 13 mei over de benoemingen.

Vanwege de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het coronavirus verzoekt Beter Bed aandeelhouders met klem de vergadering niet persoonlijk bij te wonen, maar deze via de live webcast te volgen. Stemmen kan door middel van een schriftelijke of elektronische volmacht met steminstructies.

Na de vergadering treedt Huub Vermeulen terug als commissaris. Verder meldde Beter Bed dat de analistenbijeenkomst die voor 13 mei stond gepland is opgeschort.