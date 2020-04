Vliegbelasting mogelijk later ingevoerd wegens coronavirus

Vakantie...Ik wil geen vakantie maar zo vaak en goedkoop mogelijk naar mijn huisje in Spanje om lekker in de zon te liggen en te genieten van het mooie weer,terwijl het hier altijd kl..e weer is.



O wacht.....Betreft vertrek uit Nederland.....Dan kunnen de tickets wel 100 duurder.Ik vertrek wel uit Bremen en regelmatig tickets voor enkele reis Spanje voor 35 euro.



Ik rij dagelijks ook in DL..Niks 100 km,Gewoon lekker doorscheuren.Kom je snel ter plaatse.





Laat NL maar de knapste van de klas zijn.We halen wat we nodig hebben wel in Duitsland.



Jullie hebben geluk dat ook de paasvuren in Duitsland niet doorgaan.Wel jammer,kunnen de NLers niet klagen over de stank



Ik zit 3 km in Duitsland..bespaar alleen al 1700 euro per jaar wegenbelasting en rij dagelijks in RutteLand.