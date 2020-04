Trump in overleg met oliebazen over oliecrisis

quote: LG$ 2020 schreef op 1 april 2020 22:06:

#2&3 (SA/Salman en Poetin) maken er een mooie show van om de #1 voor langere tijd uit te schakelen. Heel benieuwd wat de Donald uit de hoed gaat toveren, maar dit gaat imo. komende 2-5 maanden niet veranderen. Poetin en SA te veel te winnen en kunnen het beide goed 2-3 maanden verder uitzingen. Ja het doet even pijn, maar mooi de US als producer kwijt gespeeld. Poetin is in charge! Iemand enig idee hoe MH-17 process ervoor staat?

Stel je 'plan' werkt en de slurpers gaan failliet. Rusland 'wint' en de olieprijs stijgt. En dan? stoppen we dan ook in de toekomst met pompen in de us?NAtuurlijk niet. Mijn visie, is dat alles binnen twee weken enigsinds koek en ei is. Leden van de opec gedragen zich onrustig (Dat is SA ook), de corona crisis is ook nu niet perfect én rusland heeft gezegd om nog niet meer op te pompen. HEt zal idd een grote show worden waar het niet duidelijk wordt wie nu heeft gewonnen en wat er is afgesproken.Er is nu reuring in de tent. Waar rook is, is ....p.s. waarom haal je het MH-17 proces erbij? Niet smaakvol?! Toch?