Luchtvrachtvervoer verder onder druk

Gelukkig is Elbers al weer volop aan het eisen in Den Haag voor nog meer steun:Fijn dat onze aandelen aan gort gaan, onze pensioenen worden gekort, de economie stil ligt, de werkeloosheid stijgt, het faillissementen regent straks, maar AUB allemaal nog even extra betalen voor onze blauwe 'trots'..want ja belangrijk voor de economie he..