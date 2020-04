Meer dan 175 winkeliers schorten huur op bij Retail Estates

Weet niet wat ik hier van moet vinden. Juridisch gezien is niet betalen gewoon contractbreuk, en dus gewoon hartstikke fout. Zelf vind ik dat ondernemers zich ook wel aanstellen. In een crisis horen de zwakke broeders ook uitgeroeid te worden. Als je nu al de huur niet meer kan betalen heeft je bedrijf 0 bestaansrecht. Anderszijds raakt deze crisis bepaalde sectoren, waaronder de fysieke retail onevenredig hard.



Toch vind ik dat men ook moet accepteren dat ondernemen een risico is, een goede long term inkomensstrategie had bij veel ondernemers betekent dat ze nu wel de huur hadden kunnen betalen. Verder is het natuurlijk niet eerlijk als Henk van de Hema geen huur betaald terwijl Pietje van de Praxis dit wel doet.



Zie dit als een waarschuwing. Dit schept een precedent met enorm nadelige cashflow gevolgen voor retail verhuurders. Het kan natuurlijk niet dat zij de rekening van de slechte ondernemers betalen.