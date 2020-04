Stevige minnen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 612 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen gesloten. De coronapandemie maakt beleggers nog altijd voorzichtig. Daarnaast werd gereageerd op het Amerikaanse banenrapport van loonstrookverwerker ADP, dat toch enigszins meeviel. Het rapport geldt doorgaans als een voorbode voor het officiële banencijfer, dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 2,5 procent op 471,30 punten. De MidKap daalde 2,9 procent tot 646,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,3 procent in.

Randstad verloor dik 8 procent aan beurswaarde en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Ook ABN AMRO en staalreus ArcelorMittal stonden in de staartgroep van de AEX met verliezen tot 7,5 procent. Shell, dat er naar verluidt alles aan doet om zijn dividendbeleid in stand te houden, won 0,4 procent na eerder ruim op verlies te hebben gestaan. Kredietbureau Moody's oordeelde eerder negatiever over de grote Europese olie- en gasbedrijven.

Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize was met een winst van 1,6 procent de sterkste stijger. De grootgrutter profiteerde van positieve berichten van de Amerikaanse branchegenoot Kroger, die zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal opschroefde. Ahold Delhaize is met verschillende formules ook in de VS actief.

In de MidKap was bouwer BAM dagwinnaar met een winst van 3,1 procent. Vastgoedfonds WDP (min 7,2 procent) sloot de rij. Aperam zakte 3,8 procent. De roestvrijstaalproducent stelt de start van zijn aandeleninkoopprogramma met zes maanden uit. Aperam heeft door de pandemie een groot deel van zijn fabrieken moeten sluiten en heeft forse maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Dividenden worden wel uitbetaald.

HSBC

HSBC en Standard Chartered raakten 9,5 en 7,3 procent kwijt in Londen. Beide Britse banken hebben het dividend geschrapt op verzoek van de Britse financiële toezichthouder. De Duitse bandenmaker Continental verloor in Frankfurt bijna 8 procent na het loslaten van de verwachtingen. In Helsinki kelderde de Finse bandenfabrikant Nokian Renkaat bijna 13 procent.

De euro was 1,0941 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 20,55 dollar. Brentolie kostte 5,3 procent minder op 24,96 dollar per vat. Oliekartel OPEC slaagde er niet in om een datum vast te stellen voor onderhandelingen, die een einde zouden kunnen maken aan de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië.