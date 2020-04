Amerikaanse super Kroger denkt te profiteren van coronagekte

Gepubliceerd op | Views: 443

CINCINNATI (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse supermarktketen Kroger voert zijn financiële verwachtingen voor het eerste kwartaal op. De branchegenoot van Ahold Delhaize denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.

Afgelopen maand liepen de verkopen erg hard bij Kroger, dat in februari ook al een goede maand kende. Daarom denkt Kroger over het eerste kwartaal meer omzet en een hogere aangepaste winst per aandeel te kunnen neerzetten dan eerder voorzien.

Het bedrijf komt later pas met zijn uitgebreide kwartaalresultaten naar buiten. Krogers voorspellingen voor het hele jaar blijven voorlopig gehandhaafd.