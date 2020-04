Unilever verwerft GSK-onderdeel in India

Gepubliceerd op | Views: 160 | Onderwerpen: India

ROTTERDAM (AFN) - Levens- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever heeft zijn miljardendeal in India zo goed als afgerond. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft de divisie Consumer Healthcare overgenomen van GlaxoSmithKline (GSK). De activiteiten zijn samengevoegd met Hindustan Unilever (HUL).

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat er een akkoord was bereikt over de deal, waar alles bij elkaar zo'n 3,3 miljard euro mee was gemoeid. Naast Unilever aasde ook het Zwitserse Nestlé op het onderdeel dat in Horlicks zijn belangrijkste merk weet. Inmiddels zijn alle toezichthouders ook akkoord.

Horlicks is groot geworden met het maken van een drankje op basis van melk en granen. Daar zijn in India ook onder meer koekjes en granenrepen bijgekomen. Ook het chocoladedrankje Boost valt onder de voormalige GSK-dochter.

De overname behelsde naast het samengaan van de beursgenoteerde onderdelen van beide bedrijven in India, ook de verwerving van commerciële activiteiten en bezittingen buiten India en het inlijven van een belang van 82 procent in GSK Bangladesh. Met dat laatste is Unilever nog niet helemaal klaar. Dat gebeurt naar verwachting binnenkort. Unilevers belang in HUL verwatert door de deal van 67,2 procent tot 61,9 procent.