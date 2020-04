Verkoop Roemeense kantoren NEPI twijfelachtig

Gepubliceerd op | Views: 461

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van een portefeuille met kantoren in Roemenië door een dochteronderneming van vastgoedfonds NEPI Rockcastle is onzeker geworden. De koper heeft niet aan alle voorwaarden voldaan om de deal voor de beoogde deadline van eind maart af te ronden, meldt het bedrijf met noteringen in Johannesburg en Amsterdam.

De niet-afronding is volgens NEPI, dat zich vooral richt op winkelvastgoed in Oost-Europa, niet te verklaren door restricties als gevolg van de coronacrisis. Koper AFI Europe was met NEPI in gesprek over een verlenging van de afrondingstermijn, maar daarover is geen overeenstemming bereikt. NEPI beraadt zich nu op vervolgstappen.

Het vastgoedfonds maakte verder bekend vanwege de coronacrisis zijn verwachtingen voor dit jaar in te trekken. Bovendien snijdt NEPI in de kosten en vermindert het zijn investeringen dit jaar. Ook wil NEPI gebruik maken van alle relevante regelingen die overheden bieden om bedrijven te helpen.