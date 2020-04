Gepubliceerd op | Views: 131 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase staalconcern Tata Steel schroeft zijn productiecapaciteit terug vanwege de gedaalde vraag naar staal door de coronacrisis, onder meer vanuit de auto-industrie. Daarmee volgt Tata het voorbeeld van ArcelorMittal dat eveneens de productie vermindert.

Tata is bezig de productie bij zijn staalfabrieken in India te verlagen. Bij de activiteiten in Europa, in Port Talbot in Wales en bij IJmuiden, werken de hoogovens op verminderde capaciteit. De stappen moeten helpen kosten te besparen om zo de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden.

De mijnbouwactiviteiten van Tata in India draaien nog normaal.