DIEMEN (AFN) - Consumenten hamsteren steeds minder. Dat meldt marktonderzoeker Nielsen die de omzetten van de afgelopen weken naast elkaar legden. Vorige week verkochten de supermarkten voor 838 miljoen euro aan artikelen. Dat was ruim 10 procent minder dan een week eerder.

Nog altijd verkopen supermarkten flink meer dan normaal gesproken in deze periode. De omzet van vorige week lag bijvoorbeeld 8,6 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar. In de week ervoor lag de omzet echter 22 procent hoger dan een jaar eerder en de week voor de vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht werden, en er volop gehamsterd werd, lagen de verkopen bijna een derde hoger.

Volgens Johan Vrancken van Nielsen Benelux is het hamstergedrag gekalmeerd. "Mensen passen zich meer aan het nieuwe ritme aan."