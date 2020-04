'Rusland gaat olieproductie niet verhogen'

...en dan komt MOODY's met hun ongelofelijke blik op de wereld om daar ook wat over te moeten zeggen. Die ratingbureau's zijn echte lijkepikkers als je het mij vraagt.

Mensen met weinig verstand daar als je het mij vraagt die wel dingen kunnen en blijkbaar mogen roepen met gevaar voor behoorlijke impact op de aandelenkoersen en daarmee weer op de waarde van een bedrijf.

En hoezo in deze barre tijden met iets wat iedereen kan bedenken nog olie (heel toepasselijk) op het vuur gooien !??!!?!



Hebbn ze daar niets beters te doen bij MOODY"S dan open deuren intrappen en de boel verder onder druk te zetten.

Iedereen moet alle zeilen bijzetten en die gasten daar trappen er nog maar eens flink tegenaan. En waaarom ??? Wat willen ze bereiken met deze onzinnige berichtgevingen ??

Is dit voorbedachte rade en willen ze koersen drukken om goedkoop in te stappen (doen ze zelf ook in aandelen etc. wellicht ???)

Anders snap ik deze akties niet...en getuigt het ook niet echt van inzicht in de wereld en de uitzonderlijke situatie waarin we ons allemaal bevinden.

het is al lastig zat, dus waarom een trap na ?? Nogmaals waar zit hun winst ??