Beurzen flink lager door coronapandemie

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen woensdag flink omlaag. Beleggers bleven ook aan het begin van het tweede kwartaal voorzichtig vanwege de coronapandemie. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport kan een voorbode zijn voor het officiële banencijfer, dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,8 procent in het rood op 469,23 punten. De MidKap daalde 2,2 procent tot 651,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 3,7 procent in.

In de Verenigde Staten heeft president Donald Trump de Amerikanen opgeroepen om nog zeker 30 dagen sociaal afstand te houden vanwege het coronavirus. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar en het dodental zal flink oplopen. De president en de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi hebben daarnaast ideeën geopperd voor een nieuw steunpakket.

Randstad

Uitzender Randstad en staalconcern ArcelorMittal waren de grootste dalers in de AEX met verliezen van rond 5,5 procent. Shell verloor 1,6 procent. Kredietbureau Moody's is negatiever gestemd over de grote Europese olie- en gasbedrijven. ING was de enige stijger met een plus van 0,6 procent.

In de MidKap voerde Flow Traders de schaarse stijgers aan met een plus van 1,6 procent. De beursintermediair doet goede zaken in tijden van onrust op de beurzen. Aperam zakte 3,2 procent. De roestvrijstaalproducent stelt de start van zijn aandeleninkoopprogramma met zes maanden uit. Aperam heeft door de pandemie een groot deel van zijn fabrieken moeten sluiten en heeft forse maatregelen genomen om de kosten te verlagen. Dividenden worden wel uitbetaald.

Londen

HSBC en Standard Chartered raakten 8,7 en 7,1 procent kwijt in Londen. Beide Britse banken hebben het dividend geschrapt op verzoek van de Britse financiële toezichthouder. De Duitse bandenmaker Continental verloor 4 procent na het loslaten van de verwachtingen. In Helsinki kelderde de Finse bandenfabrikant Nokian Renkaat 12 procent.

De euro was 1,0921 dollar waard, tegen 1,1002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 20,19 dollar. Brentolie kostte 5,1 procent minder op 25,00 dollar per vat. Oliekartel OPEC slaagde er niet in om een datum vast te stellen voor onderhandelingen, die een einde zouden kunnen maken aan de prijzenoorlog. President Donald Trump wil met Rusland en Saudi-Arabië praten over een oplossing van het conflict.