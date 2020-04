Olieconcern BP snijdt ook in uitgaven om coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 416

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasconcern BP gaat zijn kapitaalinvesteringen dit jaar verlagen om zo het hoofd te bieden aan de scherp gedaalde olieprijzen en de coronacrisis. De bestedingen zullen een kwart lager uitvallen dan eerder gedacht. Daarmee volgt BP het voorbeeld van veel andere grote oliebedrijven waaronder Shell door het mes te zetten in de uitgaven.

BP verwacht dat de kapitaalbestedingen dit jaar uitkomen op circa 12 miljard dollar. De productie van olie en gas zal in het eerste kwartaal uitkomen op het equivalent van ongeveer 2,6 miljoen vaten per dag, wat lager is dan een jaar eerder. De kostenbesparingen zouden eind 2021 rond 2,5 miljard dollar moeten zijn. Het desinvesteringsprogramma van 15 miljard dollar ligt volgens BP op schema.