Werkloosheid eurozone daalde in februari

Gepubliceerd op | Views: 896 | Onderwerpen: Europa, werkloosheid

LUXEMBURG (AFN) - De werkloosheid in de eurozone is in februari licht afgenomen en uitgekomen op 7,3 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Daarmee is de werkloosheid op het laagste niveau uitgekomen sinds maart 2008. In januari was nog 7,4 procent van de Europese beroepsbevolking werkloos.

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen in de cijfers. In veel landen begonnen allerlei beperkingen pas in maart en dan komen er vermoedelijk ook pas de nodige werklozen bij.

Volgens Eurostat waren in het eurogebied ruim 12 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 6,5 procent. Dat komt neer op net geen 14 miljoen werklozen. De laagste werkloosheid in de EU werd gemeten in Tsjechië.

Verder waren in de eurozone een kleine 2,3 miljoen jongeren werkloos. In alle EU-landen bij elkaar hadden ruim 2,7 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.