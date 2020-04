Moody's negatiever over grote Europese oliebedrijven

LACHWEKKEND dat MOODY's.

Hebben ze niets beters te doen dan open deuren intrappen ??



Wat is dit nou voor idioot raar bericht.

JA hehe....de prijzen oorlog die door de SAUDI"S is gestart is natuurlijk minder inkomsten voor oliebedrijven....1+1=2....wat een geweldige observatie daar.

Maar wat willen ze er nou vooral mee bereiken ??

Meer ellende voor die bedrijven ?

Meer onrust ?

Wat is de winst die Moody's denkt eruit te kunnen halen met vooral domme berichten als deze (en een soortgelijk bericht over Schiphol overigens eerder vanochtend) JUIST NU de wereld in te slingeren ??



Wat zijn dat voor randdebielen daar...want dit kan iedereen verzinnen in deze tijden toch ?

Ik ben benieuwd welke sector zo aan de beurt is !!

Na de vliegbrance nu de oliewereld extra onder druk zetten met deze domme berichtgevngen.

Wat willen ze ermee bereiken eigenlijk ???