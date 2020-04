Moody's negatiever over Total, BP en Equinor

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever gestemd over de grote olie- en gasbedrijven Total, BP en Equinor vanwege de malaise in de oliesector door de sterk gedaalde olieprijzen en de coronacrisis. Moody's zet het vooruitblik voor die ondernemingen op negatief, wat betekent dat er een verlaging van de kredietstatus kan komen.

De rating voor het Britse BP blijft A1. Die voor het Franse Total is Aa3 en de rating van het Noorse Equinor is Aa2. Moody's schrijft dat de fors lagere olieprijzen en de coronacrisis. een duidelijke impact op de financiën van de oliebedrijven zullen hebben.

"De snelle en brede verspreiding van het coronavirus, de verslechterende wereldeconomie en dalende olieprijzen zorgen voor een zware en diepe kredietschok in veel sectoren. De olie- en gasindustrie wordt met name sterk geraakt", aldus Moody's.