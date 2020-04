Ondanks corona nog lichte groei Nederlandse industrie

Gepubliceerd op | Views: 754

ZOETERMEER (AFN) - De Nederlandse industrie vertoonde in maart, ondanks de beperkingen die werden ingesteld wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus, nog een lichte groei. Daarmee is Nederland een positieve uitzondering in Europa. Maar het aantal nieuwe orders, met name voor de export, nam al wel flink af.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De inkoopmanagersindex die Nevi maandelijks samenstelt, is afgelopen maand gedaald van 52,9 naar 50,5. Een cijfers boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Met name producenten van consumptiegoederen melden nog een groei van de productie. Dat past volgens Nevi bij eerdere cijfers over het aantal pintransacties in bijvoorbeeld supermarkten en doe-het-zelfzaken. De vereniging gaat er wel van uit dat ook de Nederlandse industrie uiteindelijk hard zal worden geraakt door de coronacrisis.