Ook Triodos Bank betaalt geen dividend

quote: Suriname schreef op 1 april 2020 09:07:

is toch geen news meer...

is toch geen news meer...

Jawel. Vorige week was al sterke rumoer dat grote banken geen dividend zouden geven. Bevestiging kwam pas in het weekend/maandagochtend met een vraag van 10% als gevolg. Zekerheid is alles en dit zal dus wel degelijk impact hebben.