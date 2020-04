Nikkei onderuit na negatief Tankan-rapport

Gepubliceerd op | Views: 2.795

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag fors lager begonnen aan de eerste maand van het nieuwe Japanse fiscale boekjaar, dat loopt tot eind maart 2021. Een negatief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit blijkt dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gedaald tot het laagste niveau in zeven jaar, drukte het beurssentiment. De andere Aziatische beursgraadmeters lieten eveneens overwegend verliezen zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 4,5 procent in de min op 18.065,41 punten. Vooral onder de defensieve bedrijven, zoals telecomconcern NTT DoCoMo en chemie- en cosmeticabedrijf Kao Corp die in de afgelopen weken juist relatief goed presteerden, werden winsten genomen. Spoorwegbedrijf East Japan Railway stond ook onder druk. Beleggers vrezen dat de Japanse regering een lockdown in Tokio zal afkondigen om het stijgende aantal coronabesmettingen in de stad aan te pakken.

De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA Holdings behoorde eveneens tot de grootste dalers. Farmaceut Fujifilm ging daarentegen verder vooruit na de start van de klinische test van zijn anti-griepmedicijn Avigan bij coronapatiënten.

Shanghai

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de activiteit in de Chinese industrie in maart licht is toegenomen. Een dag eerder wezen de gegevens van de Chinese overheid ook al op een onverwachte opleving van de Chinese industriesector, na de historische val in februari.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 1,9 procent. De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die beide noteringen hebben in Hongkong, gingen hard omlaag na het schrappen van het dividend. De Kospi in Seoul verloor 1,8 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter met een winst van 3,6 procent en werkte daarmee het verlies van een dag eerder ruimschoots weg.