Duitse winkels verkochten meer door hamsterwoede

WIESBADEN (AFN/RTR) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in februari opnieuw toegenomen, na ook al een plus in de voorgaande maand. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau namen de detailhandelsverkopen met 1,2 procent toe op maandbasis. Die veel sterker dan verwachte stijging werd grotendeels veroorzaakt door het hamsteren van zaken als houdbaar voedsel en toiletpapier met het oog op een mogelijke lockdown.

Economen hadden in doorsnee op een minimale toename van 0,1 procent gerekend. Ook bij de toename op jaarbasis zaten ze er flink naast. Die kwam uit op een stijging van 6,4 procent waar economen een plus van 1,5 procent hadden voorzien.

Bij alle soorten winkels werd meer verkocht, maar met name bij de verkoop van voedsel, drank en tabak sprong de toename in het oog. Van die categorieën werd 7,8 procent meer verkocht dan in februari vorig jaar. Supermarkten profiteerden daar het meest van, hun omzet steeg met 8,3 procent. De verkopen van andere dingen dan voedsel, steeg ook en wel met 5,6 procent. Daarvan merkten drogisterijen en apotheken het meest. Hun omzet ging met 6,6 procent omhoog.

In januari waren de Duitse winkelverkopen nog met 0,9 procent omhoog gegaan. Op jaarbasis was er toen een plus van 1,8 procent.