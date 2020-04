Moody's somberder over Schiphol

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: luchtvaart, Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is somberder over Schiphol Group, dat door het nieuwe coronavirus te maken heeft met gekelderde passagiersaantallen. Het vooruitzicht voor het luchthavenbedrijf is verlaagd van stabiel naar negatief, wat betekent dat het bedrijf rekening moet houden van een afwaardering van zijn kredietwaardigheid.

Moody's blijft voorlopig bij zijn A1-oordeel voor Schiphol Group, dat naast de Amsterdamse luchthaven ook Rotterdam The Hague Airport en ruim de helft van Eindhoven Airport bezit. Daarmee vallen leningen aan het bedrijf nog ruim binnen veilige beleggingen.

Hoe sterk het aantal passagiers voor Schiphol precies daalt, is volgens Moody's nog moeilijk te voorspellen. Ook als de coronapandemie onder controle is, zouden de huidige reisbeperkingen nog een tijdlang in stand kunnen blijven. Het ratingbureau houdt ten minste rekening met 30 procent minder reizigers op de luchthavens van het bedrijf in 2020. De negatieve vooruitzichten voor Schiphol zijn ook het gevolg van de malaise bij luchtvaartmaatschappijen, die daardoor een veel lagere kredietwaardigheid hebben.