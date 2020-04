Heimstaden koopt opnieuw woningen

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: huizenmarkt

AMSTERDAM (AFN) - De Scandinavische vastgoedbelegger Heimstaden heeft opnieuw zijn Nederlandse vastgoedportefeuille uitgebreid. Het bedrijf kocht 2023 woningen en 60 bedrijfsruimtes van de Duitse branchegenoot Patrizia. Voor het vastgoed, dat in 29 steden staat, betaalt Heimstaden 375 miljoen euro.

Heimstaden kocht eerder deze week ook al woningen van DamBorg. Het fonds, dat sinds 2018 actief is op de Nederlandse markt, heeft nu zo'n 12.600 woningen in bezit in Nederland. Patrizia is al langer op de Nederlandse markt actief.