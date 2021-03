Amazon in VS aangeklaagd wegens vermeende discriminatie

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Amazon wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende discriminatie. Het webwinkelbedrijf zou zwarte medewerkers en vrouwen minder vaak aannemen voor hogere functies in het bedrijf. Ook worden mensen die tot die groepen behoren minder vaak gepromoveerd dan witte collega's met vergelijkbare kwalificaties. Dat meldt het advocatenkantoor achter de rechtszaak.

De zaak is aangespannen door Charlotte Newman, een zwarte vrouw die al vier jaar bij Amazon werkt. Ze beweert dat zij en veel van haar collega's merken dat zwarte werknemers minder betaald krijgen dan witte collega's in vergelijkbare functies. Daarnaast werken er volgens Newman bijna geen zwarte medewerkers en vrouwen in de top van het bedrijf.

Amazon heeft nog geen reactie gegeven op de aanklacht. Gebrek aan diversiteit op de hoofdkantoren van techbedrijven is volgens kenners gebruikelijk in de sector. In de magazijnen waar de pakketten voor de klant worden verpakt en verzonden is het personeelsbestand juist wel divers.