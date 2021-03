Investeerder Gilde wil detacheerder DPA van beurs Amsterdam halen

Denk dat een "eerlijk" bod rond 2 euro ligt. DPA is door allerlei herstructureringen e.d. door een behoorlijk dal gegaan tussen 2018 en 2021, langjarige beleggers hebben dit uitgezeten. Net nu de boel redelijk op de rit is en we als aandeelhouders kunnen gaan oogsten, wil Gilde de boel kopen voor een prikkie. Bizar dat de directie dit bod aanbeveelt. Geen zuivere koffie, denk ik.