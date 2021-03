'Financiële positie pensioenfondsen is verbeterd in februari'

Ik erger mij wild aan de formulering in kas hebben/hadden.

"Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen door de bank genomen zo'n 104 eurocent in kas hadden".

Kan iemand die mensen bij het ANP eens uitleggen, dat de pensioenfondsen voor elke euro aan toekomstige verplichtingen zo'n 104 eurocent aan toekomstige bezittingen zullen hebben. Dus niks geen in kas hebben

Zowel toekomstige verplichtingen als toekomstige bezittingen zijn zo onzeker als wat en beide gebaseerd op een (kwestieus) afgesproken rekenregeltje.