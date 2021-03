'Financiële positie pensioenfondsen is verbeterd in februari'

ROTTERDAM (ANP) - De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari verbeterd door de stijgende rente en hogere beurskoersen, stelt Aon, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onder meer pensioenen. Dat bureau berekent maandelijks hoe de pensioenfondsen ervoor staan.

De dekkingsgraad van de fondsen kwam afgelopen maand gemiddeld op 104 procent uit, tegen 100 procent in januari. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen door de bank genomen zo'n 104 eurocent in kas hadden. Volgens Aon is dat het hoogste niveau in ruim een jaar.

Vorig jaar wisten de meeste pensioenfondsen kortingen te voorkomen. Daartoe moesten ze eind vorig jaar een dekkingsgraad van minimaal 90 procent hebben. Eind dit jaar moeten de dekkingsgraden weer minimaal 90 procent bedragen om pensioenkortingen in 2022 te voorkomen. Verder heeft de overheid bepaald dat de fondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95 procent.