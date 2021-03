Wall Street begint beursmaand maart met mooie winsten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met behoorlijke koerswinsten begonnen aan de nieuwe beursmaand maart. Het sentiment onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door het nieuws dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord is met de 1900 miljard dollar aan extra coronanoodsteun voor de economie van de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,6 procent hoger op 31.435 punten. De brede S&P 500 steeg 1,6 procent tot 3871 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 13.106 punten.

Het coronasteunpakket van president Joe Biden gaat nu naar de Senaat, waar de Democratische vicepresident Kamala Harris mogelijk een beslissende stem zal moeten uitbrengen. In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten namelijk 50 zetels.

Farmaceut wint

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) won 1,3 procent. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen, dochteronderdeel van J&J, een noodgoedkeuring gegeven voor de Amerikaanse markt. Voordeel van het Leidse middel is dat het in een gewone koelkast kan worden bewaard en er slechts één prik nodig is. De Europese toezichthouder EMA zal het vaccin naar verwachting op 11 maart goedkeuren.

Bedrijven die erg gevoelig zijn voor de effecten van de coronacrisis gingen omhoog door het nieuws rond het steunpakket en het vaccin. Zo stegen cruisemaatschappijen als Carnival en Norwegian Cruise Line tot 5 procent. American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines klommen eveneens tot 5 procent.

Verder ging de aandacht uit naar Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett. Berkshire heeft het slotkwartaal van 2020 uitstekend gepresteerd. De onderneming boekte een fors hoger resultaat, geholpen door de rendementen op aandelen als die van techconcern Apple. Daarnaast presteerde de verzekeringsportefeuille van Berkshire naar behoren. Het aandeel Berkshire ging 2,7 procent vooruit.