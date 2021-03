'PostNL boekt winst over rug zelfstandige postbezorgers'

Ga dan in loonverband werken bij PostNL of werk niet meer samen met hun maar stop toch eens met dat geklaag. Jullie zijn al verenigd, dan neem ik aan als jullie samen het werk neerleggen dat PostNL wel gehoor zal geven aan jullie wensen. Maar het moet zijn dat jullie toegevoegde waarde van weinig tel is dan. Andere business kiezen dan é