Chinese regio pakt minen bitcoin aan

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - De koers van bitcoin is maandag gestegen ondanks dat de Chinese regio Binnen-Mongolië had aangegeven het zogenoemde minen van de cryptomunt aan te gaan pakken. De autonome regio is vanwege zijn goedkope energie en vele ruimte geliefd bij bedrijven die met grote datacentra de rekensommen maken waarmee nieuwe bitcoins worden toegevoegd. Om aan de plannen van de Chinese overheid te voldoen om het energieverbruik terug te brengen, pakt Binnen-Mongolië nu de bitcoinminers aan.

China maakte al in 2018 de eerste plannen om het minen van cryptomunten aan banden te leggen. Met name Binnen-Mongolië was dus populair, daar was zo'n 8 procent van alle computerkracht te vinden die wereldwijd aan die activiteit gewijd was. Die populariteit zorgde ook voor veel meer energieverbruik en dat moet nu veranderen. De groei van de energieconsumptie mag dit jaar maar 1,9 procent meer zijn, vindt het bestuur van de regio na kritiek uit Peking.

Voor bitcoinfans zorgt het ontmoedigingsbeleid in de Chinese regio voor het aanwakkeren van onzekerheid. Zo'n twee derde van alle computers die puur bezig zijn met het minen van bitcoins staan namelijk in China. Ondanks die onzekerheid steeg de koers van bitcoin gestaag. Sinds maandagochtend ging de waarde van een bitcoin omhoog van rond de 46.000 dollar tot boven de 48.000 dollar.