'Levertijden in de Nederlandse industrie lopen flink op'

ZEIST (ANP) - De levertijden in de Nederlandse industrie zijn afgelopen maand flink opgelopen door ontregelde toeleveringsketens als gevolg van de coronapandemie. Volgens nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) was sprake van de grootste toename op dit vlak sinds december 2017.

"Nu de vraag naar allerlei industriële producten snel stijgt, kunnen de logistieke problemen en de tekorten aan onderdelen en materialen de komende maanden een belemmering vormen voor verdere groei", zegt ABN AMRO-econoom Albert Jan Swart in een toelichting op de peiling.

Waar vorig jaar vooral de auto-industrie en daarmee in het bijzonder Duitsland problemen ondervond van gebrekkige toelevering, lijken de problemen volgens hem nu meer wijdverspreid. "Het wemelt van de berichten over tekorten aan goederen variërend van microchips en printplaten tot spaanplaat en kunststoffen."

Nieuwe exportorders

Sinds de dip eerder vorig jaar neemt de productie in de Nederlandse industrie al weer zeven maanden op rij toe, zo komt naar voren uit de cijfers van Nevi. Nederlandse producenten maakten in februari daarnaast voor de zevende maand op rij melding van een groter aantal nieuwe exportorders. En de werkgelegenheid in de productiesector steeg voor de vierde achtereenvolgende maand.

Onlangs gaven fabrikanten in de rubber- en kunststofindustrie al aan dat ze steeds vaker te maken krijgen met verklaringen van overmacht van grondstofleveranciers. Toegezegde leveringen worden geannuleerd en als er wel wordt geleverd, is dat tegen steeds weer hogere prijzen.

Prijsstijgingen

Het lijkt erop dat de tekorten momenteel leiden tot prijsstijgingen, constateert ook Swart. De inkoopprijzen stegen in januari met het hoogste tempo sinds april 2011, geeft hij aan. "Vermoedelijk slagen veel industriële ondernemingen erin de hogere kosten door te berekenen aan hun klanten, want ook de verkoopprijzen stijgen de laatste maanden snel. Toch is niet uit te sluiten dat de hogere inkoopkosten druk zetten op de marges."

De econoom denkt wel dat de lange levertijden waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn. "Als de logistieke processen weer soepel lopen en de productie verder kan worden opgeschaald, kunnen achterstanden waarschijnlijk worden ingelopen. Hoe lang dat precies zal duren, is moeilijk te zeggen omdat deze situatie zich nog nooit eerder heeft voorgedaan."