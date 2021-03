Turkse economie groeide vorig jaar ondanks coronacrisis

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse economie is in het slotkwartaal van afgelopen jaar harder gegroeid dan welk ander land ook, met uitzondering van China. Ook over heel 2020 ging de Turkse economie erop vooruit, ondanks de klap van het grotendeels weggevallen toerisme als gevolg van de coronacrisis. Steunmaatregelen van de overheid pakten gunstig uit.

In het slotkwartaal bedroeg de groei van het bruto binnenlands product (bbp) 5,9 procent en daarmee kwam de groei in heel 2020 op 1,8 procent uit. De Turkse overheid heeft banken afgelopen jaar aangespoord om ruimhartig te zijn met leningen zodat bedrijven en consumenten de coronacrisis konden uitzitten.

Tegelijkertijd is er nog altijd een zeer hoge inflatie in Turkije, die zelfs werd aangewakkerd door het aanjagen van de groei. Dat leidt er wel toe dat Turkse exporteurs kunnen profiteren omdat ze relatief goedkope producten kunnen leveren, geven kenners aan. Ook de toeristische sector kan weer groeien als het aantal vaccinaties in Turkije en in Europese landen toeneemt. De Turkse industrie heeft daarentegen last van de inflatie omdat ze steeds meer moeten betalen voor hun grondstoffen van buitenaf.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Turkse economie dit jaar met 6 procent groeit. Wel gaf het fonds een waarschuwing dat de risico's voor de Turkse economie, die er al waren, door de coronacrisis versterkt zijn. Zo moet centralebankpresident Naci Ağbal proberen de inflatie onder controle te brengen zonder de groei te veel te remmen en waken voor een oplopende werkloosheid.