'Veel hypotheken overgesloten wegens lage rente'

quote: objectief schreef op 1 maart 2021 08:21:

[...]Hoezo goed; dat levert toch minder rente op.

Ik had toevallig zelf deze ochtend telefonisch overleg met mijn hypotheek verstrekker om de rentevaste periode (nu 2026) open te breken voor 15 jaar (mijn hypotheek loopt af in 2038, 20 jaar is dus niet mogelijk). Ik betaal dan NU eenmaal een forse boete die hun winst op korte termijnen zal vergroten met wellicht een lagere marges voor de 2021-2036 periode.Voor mij persoonlijk wordt de boete de komende 5 jaar voor 95% gecompenseerd vanwege lagere maandlasten in de komende 5 jaar. Een kleine premie dus voor de zekerheid dat ik tot het einde van mijn hypotheek rond 1.5% rente ga betalen.Mijn eerste (top-)hypotheek in 2008 voor deze woning was bruto 2400 euro/maand. Na het oversluiten wordt dit 735 euro, ook geholpen door extra aflossingen en waarde-verhoging van 35%. Geeft ook aan waarom de huidige huizenprijzen niet onlogisch zijn