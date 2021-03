PostNL profiteert volop van coronacrisis, winst ruim verdubbeld

Net debt einde 2020 op 407mln



EBIT 2020 op EUR245mlm

DA 2020 op EUR164mln

EBITDA20 dus op EUR409mln



Ondernemingswaarde (EV) momenteel 1724mln (495mknx3,52) + 407mln = 2149mln



EV/EBITDA20 = 5,25x (superlaag, kijk maar naar Deutsche Post en Royal Mail met 7-8x, UPS zelfs 16x)



Winst per aandeel is 43 cent per aandeel

Koerswinstverhouding is nu slechts 8,2x (12-15x is normaler)



Dividendrendement is nu ~8% (en 3 jaar minimaal vooruit aangekondigd!)



Dividend 2020 dus 28 cent

Dividend 2021 verwachting minimaal 29 cent

Ex-dividend 22 april as. En dan eind augustus interimdividend (1/3deel). Dus 37 cent dividend de komende 6 maanden!