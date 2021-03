Omzet horeca krimpt ongekend hard door coronamaatregelen

ik wil ook de boel open gooien maar als de ziekenhuizen weer vollopen met cerona pacienten waar blijven we dan

ze moeten dag en nacht gaan vaccineren waarom gaat in engeland en irael devacinatie veel sneller dan bij ons wij hebben nu een schamele 1,.5miljoen geprikt ze moeten de aankoop prijs verdubbelen dat heeft israel gedaan en ook engeland betaald veel meer dan wij beter 6 milljard in vacens steken dan weer 3 of 5 miljard in bedrijven die toch valliet gaan want anders koopt irael alles op bij pfhezer en moderna



dat nederlandse vaccin van jansen is veel beter te behappen