Omzet horeca krimpt ongekend hard door coronamaatregelen

DEN HAAG (ANP) - De omzet in de Nederlandse horeca is vorig jaar door de coronacrisis met ruim een derde gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het voor de branche om de sterkste krimp ooit. De terugval was zeven keer groter dan de omzetdaling van 2009 bij de vorige crisis.

Sinds half oktober kunnen cafés en restaurants alleen nog maar open zijn voor afhalers en het laten bezorgen van maaltijden. Hierdoor kelderden de opbrengsten in het slotkwartaal van vorig jaar met bijna 44 procent vergeleken met de periode daarvoor.

De strenge maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, waren vorig jaar eigenlijk het hele jaar door bepalend voor het omzetbeeld in de horeca. In het derde kwartaal maakte de sector juist een forse opleving door, nadat de overheid de maatregelen had versoepeld.

Eerste kwartaal

Half maart moest de horeca ook al de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor namen de opbrengsten in het eerste kwartaal van vorig jaar met bijna 14 procent af. Dat was de eerste omzetdaling in zeven jaar. Vervolgens gingen de opbrengsten in het tweede kwartaal met iets meer dan de helft omlaag.

Vooral cafés hebben het de laatste tijd zwaar. Zij hebben in de laatste drie maanden van 2020 meer dan 70 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder. Restaurants, die nog profiteren van afhaal- en bezorgmaaltijden, boekten een kleine 57 procent minder omzet en hotels noteerden een min van dik 51 procent.

Overige horecasectoren zakten minder ver terug. Dan gaat het bijvoorbeeld om uitbaters van vakantiehuisjes en kampeerterreinen. Volgens het statistiekbureau liep de omzet in deze groep met 23 procent terug. Fastfoodrestaurants verloren op hun beurt iets minder dan 20 procent aan omzet en kantines en cateringbedrijven maakten bijna 14 procent krimp door.