CNV: scheldt te veel verkregen toeslag frontliniewerker kwijt

Piet Fortuin moet eerst even gaan nadenken of zoiets uitvoerbaar is. Het antwoord is nee. Hoe maak je onderscheid tussen de werknemer in de frontlinie die meer uren heeft gemaakt en andere werknemers die om andere redenen meer uren hebben gemaakt? Niet te doen. En als je alle mensen die een toeslag moeten terugbetalen gaat kwijtschelden, krijgen ook mensen die bijvoorbeeld hun inkomen anderszins te laag hebben ingeschat onterecht geld.





Daarnaast zijn er vast ook veel frontliniewerkers die halverwege het jaar hun verwachte inkomen zelf al hebben aangepast bij de belastingdienst. Wat moet worden terugbetaald, is dan al verrekend met de toeslagen van de rest van het jaar. En wat te doen met mensen die vanwege slechte ervaringen met terugbetalen de toeslagen pas achteraf aanvragen?



Wat de vakbond zou moeten doen is een pleidooi houden voor het grotendeels afschaffen van het toeslagenstelsel in combinatie met aanpassing van het belastingstelsel. Aangeven dat door de toeslagen meer werken financieel wordt afgestraft in plaats van beloond. Met die insteek vind je ook bij de VVD genoeg medestanders