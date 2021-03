CNV: scheldt te veel verkregen toeslag frontliniewerker kwijt

DEN HAAG (ANP) - Vakbond CNV waarschuwt dat tienduizenden mensen met een cruciaal beroep dit jaar mogelijk veel geld aan toeslagen moeten terugbetalen vanwege de vele overuren die zij nu maken in de coronacrisis. Het kabinet zou die te veel verkregen toeslagen voor dergelijke beroepen kwijt moeten schelden, vindt de vakbond, die waarschuwt dat zij anders financieel in de knel dreigen te komen.

De bond baseert zich op een eigen inventarisatie onder mensen met een dergelijk vitaal beroep, zoals supermarktmedewerkers, zorgpersoneel en vrachtwagenchauffeurs.

"Het is onaanvaardbaar dat zoveel werkenden in de frontlinie straks nog een extra rekening krijgen", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Zij hebben keihard gewerkt. Veel overuren gemaakt, wat vaak betekent dat ze zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag straks moeten terugbetalen. Het gaat bij sommige mensen om duizenden euro’s. Vooral alleenstaande ouders worden hard getroffen. Dit is alarmerend."

Financiële strop

Volgens Fortuin dreigt "een stevige financiële strop". Veel werkenden met een cruciaal beroep hebben een laag inkomen, stelt CNV, en veel van het geld dat zij met overwerk verdienen gaat op aan : noodzakelijke uitgaven" of bijkomende kosten die juist weer meekomen met het overwerken, zoals het regelen van een oppas.

"De kans is dus groot dat zij dit bedrag niet zomaar kunnen terugbetalen als na bijna een jaar de toeslagen worden teruggevorderd. Hierdoor kunnen zij in de problemen of zelfs extra schulden komen", aldus Fortuin. "Met de toeslagenaffaire in het achterhoofd moeten we een nieuw debacle voorkomen." Wat CNV betreft worden de teveel verkregen toeslagen van 2020 en ook dit jaar niet teruggevorderd, maar kwijtgescholden.