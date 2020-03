Virusnieuws blijft beleggers bezighouden

China had geen zin in een handelsoorlog met USA, dus kwam er Corona.....en nu hoor je iedereen janken dat de Chinese economie ons ook raakt. Daarnaast loopt Amerika veel importtarieven mis.

Dit zorgt voor China voor een goede handelspositie wanneer de economie daar binnenkort weer op gang gaat. Corona is gewoon een speelkaart van de handelsoorlog en wij laten ons door die massahype gek maken over het aantal doden, terwijl ander griepsoorten veel meer dodelijke slachtoffers maakt