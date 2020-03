American Airlines schort vluchten naar Milaan op

quote: crypt schreef op 1 maart 2020 17:08:

2800 doden wereldwijd.. in 2017 9444 griepdoden in Nederland.. blijf logisch nadenken mensen. Dit is massahysterie die zorgt voor immense economische schade. Totale gekte als je het mij vraagt. Dit is een zware griep vorm. Niets meer. Serieus nemen? Zeker! Maar niet op deze manier. Het is geen wereldwijde Ebola uitbraak.

Volkomen mee eens, maar het is wel een signaal dat mensen wat hygienischer moeten zijn en gezonder moeten leven, dus handen wassen na toiletbezoek, elke dag fruit, beweging/sport, geen rauw vlees/eieren etc etc.Binnenkort is er toch een vaccin, want nu het in Nederland (europa) is wordt daar keihard aan gewerkt en er zijn grote stappen gemaakt, want ze weten waar het virus in het lichaam wel en niet zit. het voorjaar staat ook voor de deur, dus dan neemt de griep ook drastisch af.In ieder geval was er een reden om de beurs in te trappen en de media heeft ook weken wat te melden.