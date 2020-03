Emirates vraagt personeel vrij te nemen door afname vliegverkeer

Gepubliceerd op | Views: 416

DUBAI (AFN/RTR) - De luchtvaartonderneming Emirates Group doet veel minder zaken als gevolg van het nieuwe coronavirus. Het bedrijf heeft daarom in een e-mail aan personeelsleden gevraagd vrij te nemen. De Emirates Group is een staatsbedrijf van het emiraat Dubai en is vooral bekend door de luchtvaartmaatschappij Emirates Airlines, die de grootste van het Midden-Oosten is. De Emirates Group is ook een van de grootste werkgevers in de regio. Er werken meer dan 100.000 mensen.

Door de verspreiding van het nieuwe virus zien steeds meer mensen van een vliegreis af. De tot voor kort sterk stijgende vraag naar vliegreizen heeft de sector lange tijd groeicijfers bezorgd die twee keer zo hoog waren als de groei van de wereldeconomie. Maar door het coronavirus zal dit jaar voor het eerst in een decennium sprake zijn van een daling in de vraag naar vliegreizen. Honderdduizenden vluchten zijn geschrapt.